نتنياهو يدعو غانتس للانضمام لحكومة وحدة ويعرض عليه منصب رئيس الوزراء

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس (أزرق أبيض) بيني غانتس

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رام الله - دنيا الوطن

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رئيس تحالف (أزرق- أبيض)، بني غانتس، للانضمام إلى حكومة الوحدة التي يسعى لتشكيلها في ضوء أزمة فيروس (كورونا) الذي ضرب الداخل المحتل.



وقال نتنياهو، وفق ما نقل عنه موقع (عرب 48): إنه "في مواجهة حالات الطوارئ العالمية والوطنية، يجب علينا توحيد القوى وإنشاء حكومة قوية ومستقرة، يمكنها تمرير الميزاني، واتخاذ قرارات صعبة".



وأضاف: في حكومة الوحدة هذه، سأستمر في العمل كرئيس للوزراء خلال العامين المقبلين، ثم سيعمل بيني غانتس كرئيس للوزراء مع نفس الوزراء، ونفس قواعد الحكومة، متابعاً: "في غضون عامين، سيتولى غانتس منصب رئيس الوزراء، وستعمل الحكومة أربع سنوات".



ووجه نتنياهو، دعوة لرئيس حزب (العمل) عمير بيرتس، وزعيم حزب (إسرائيل بيتنا)، أفيغدور ليبرمان، إلى إظهار المسؤولية والانضمام إلى الحكومة، مضيفًا: "دولة إسرائيل بحاجة إليها والإسرائيليون يتطلعون إليها".