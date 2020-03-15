الاحتلال يستأنف إدخال الإسمنت لغزة بدءًا من الغد

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رام الله - دنيا الوطن

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، استئناف إدخال الإسمنت إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد جنوب شرق القطاع بدءًا من غدٍ الاثنين.



وقالت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان صحفي، تلقت "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن الجانب الإسرائيلي أبلغ شركات القطاع الخاص في غزة نية الاحتلال استئناف إدخال الاسمنت للقطاع يوم الاثنين.



وكانت قوات الاحتلال أدخلت كميات صغيرة من الاسمنت مؤخرًا للقطاع قبل أن تعود لمنعه بحجة استئناف إطلاق الصواريخ منذ فترة قصيرة.