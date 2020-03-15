حزب الشعب يُطالب بإجراءات لتخفيف العبء عن المواطنين لهزيمة (كورونا)

وجه حزب الشعب الفلسطيني، نداءً جديداً، يُطالب فيه بإجراءات لتخفيف العبء عن المواطنين، وتعزيز تكامل الجهد الفلسطيني لهزيمة فيروس (كورونا).





رام الله - دنيا الوطنجاء ذلك، في بيان صحفي وصل نصه لـ"دنيا الوطن"، على النحو التالي:يا جماهير شعبنا الصامد والباسلتباعاَ للنداء الذي سبق ووجهه حزبنا يوم السبت الماضي الموافق 7/3/2020 والمتعلق بوحدة وتكامل جهود شعبنا وحالة الطوارئ لمواجهة فيروس "كورونا". وعلى ضوء مجمل التطورات الميدانية المتعلقة بهذا الأمر، فإن حزب الشعب الفلسطيني، يطالب القيادة والحكومة الفلسطينية من جهة، والقطاع الخاص في فلسطين من جهة أخرى، بسرعة التدخل من أجل تحقيق الآتي:أولاً: الزام قطاع وشركات الاتصالات وشبكات الانترنيت كافة، بالتوقف عن تجميد أو قطع خطوط الاتصالات وشبكات الانترنيت والخدمات بسبب التخلف في الدفع ، طوال فترة الأزمة وحتى انتهائها كلياَ.ثانياَ: قيام الحكومة الفلسطينية بإلزام جميع المصارف والبنوكً العاملة في فلسطين من خلال سلطة النقد، بالتوقف الفوري عن خصم أية مبالغ كانت من رواتب جميع العاملين في القطاعين العام والخاص جراء أية مستحقات شهرية على القروض المتعلقة بهم. وكذلك الزامها بالتوقف عن فرض التصنيفات على تحصيل الشيكات أو الرسوم عليها، وذلك خلال فترة الأزمة المتعلقة بمواجهة فيروس "كورونا" وحتى الانتهاء كلياَ منها.ثالثاً: قيام شركات الكهرباء والبلديات بتغطية متطلبات الدفع المسبق للكهرباء لذوي الدخل المحدود ووفقا لواقع كل منطقة الى حين انتهاء الازمة كلياَ .رابعاَ: الزام شركات عدادات الدفع المسبق لمواقف السيارات، بالتوقف عن أعمالها كلياَ طوال فترة الأزمة وحتى انتهائه كلياَ.خامساَ: توفير كميات كافية من وسائل الوقاية الأساسية للمواطنين كافة، وخاصة ألبسة وكمامات الوقاية والمعقمات الطبية لجميع الأطقم الطبية والاغاثية والإنسانية والصحفية العاملة في جميع محافظات الوطن، وأي فرق أو جهات يتطلب عملها تلك الأدوات للحماية من العدوى بالفيروس، ومتابعة تنفيذ اجراءات التعقيم بشمولية في جميع المناطق والأماكن العامة والمؤسسات كافة.سادساَ: العمل على توفير كل المواد والاحتياجات الأساسية، الغذائية والعلاجية والوقائية للمواطنين كافة، وتشديد اجراءات مراقبة وضبط الأسعار والحيلولة دون أية نوع من الاحتكار لها أو رفع أسعارها.سابعاً: شمولية الاجراءات الوقائية واجراءات التضامن الاجتماعي لكل ابناء شعبنا في الضفة والقطاع وفي الشتات حيثما أمكن.ثامناً: يستنكر حزب الشعب الفلسطيني محاولات التمييز العنصري التي صدرت عن جعجع في لبنان ويؤكد على عمل ابناء شعبنا سوية مع الشعب اللبناني في مواجهة هذه الازمة الانسانية الشاملة.إن حزب الشعب الفلسطيني إذ يجدد مرة أخرى تأكيده على وجوب احترام حالة الطوارئ التي اتخذتها السلطة الوطنية، والالتزام بجميع الاجراءات الوقائية المترتبة عليها، ويتوجه بالتحيات الحارة لكل المؤسسات الحكومية والأطقم الطبية والأجهزة والمنظمات الرسمية والأهلية والشعبية العاملة في مواجهة هذا الفيروس في فلسطين، ويحيي شعبنا وبشكل خاص في مدن بيت لحم، يؤكد على ما يلي:1. ضرورة استمرار التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتعاطي مع خطر انتشار فيروس "كورنا" بأعلى درجات الجدية والمسؤولية الجماعية والفردية، وإتباع كل اجراءات الوقاية العامة والخاصة بكل مواطن، وعدم الانجرار وراء الشائعات أو الركون على معلومات غير علمية وغير رسمية تتعلق بتطورات الوضع الميدانية وسبل مواجهة هذا الفيروس.2. استمرار تعزيز كل سبل وأشكال التضامن والتكافل الاجتماعي بين كل أبناء شعبنا وبين مدنه وقراه ومخيماته في الأراضي الفلسطينية كافة، وخاصة مع المناطق التي تعرضت لإصابات من هذا الفيروس، وفي مقدمتها بيت لحم ومدنها الباسلة.في الختام، يتمنى حزبنا، أن تنتهي هذه الأزمة بتحقيق السلامة والأمان لكل أبناء شعبنا الفلسطيني.