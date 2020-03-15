بحر يدعو رئيس مجلس الشورى السعودي للتدخل لرفع الظلم عن المعتقلين الفلسطينيين

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رام الله - دنيا الوطن

دعا النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي في قطاع غزة، أحمد بحر، رئيس مجلس الشورى السعودي، الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، التدخل العاجل لرفع الظلم على المعتقلين الفلسطينيين في المملكة العربية السعودية، والإفراج عنهم.



وأعرب أحمد بحر، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، عن استهجانه واستنكاره الشديد لما يرد من أنباء حول محاكمة المملكة العربية السعودية للعشرات من الفلسطنييين بتهم غير جنائية وصفها بالباطلة.



جاء ذلك، خلال رسالة عاجلة وجهها بحر، صباح اليوم الأحد لرئيس مجلس الشورى السعودي، أكد فيها أن الشعب الفلسطيني يكن للمملكة العربية السعودية وشعبها، كل حب وتقدير وامتنان.



وشدد بحر في رسالته على أن كل المساعدات والهبات التي جُمعت من داخل المملكة لنصرة الشعب الفلسطيني خلال العقود الماضية، كانت تتم بعلم الحكومة السعودية، ويتم إرسالها بطريقة شرعية وعلنية، وتم إنفاقها لأهداف إنسانية بحتة في مقدمتها إغاثة للأسر الفقيرة وأهالي الشهداء والمعتقلين، الذين فقدوا معيلهم بسبب الاحتلال.