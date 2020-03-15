شؤون فلسطينية

الزراعة بغزة تُعلن إجراءات تعزيز مراقبة وضبط استيراد المستلزمات الزراعية

الزراعة بغزة تُعلن إجراءات تعزيز مراقبة وضبط استيراد المستلزمات الزراعية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الزراعة الفلسطينية، عن إجراءاتها الجديدة؛ لتعزيز مراقبتها وضبطها لاستيراد المستلزمات الزراعية وتحسين وجودتها، مشيرة إلى أنها قامت لأجل ذلك بتشكيل لجنة فنية وإدارية لتقييم اعتماد المستلزمات الزراعية، سواء المستوردة أو المحلية، وتشمل (أسمدة، مخصبات زراعية، مبيدات زراعية، بذور، تقاوي، أدوية بيطرية، أعلاف، وبيض مخصب).

ويأتي ذلك ضمن جهود وزارة الزراعة، لضبط عملية تسويق المستلزمات الزراعية المستورة والمحلية، ولضمان جودة مستلزمات الإنتاج في قطاعي الإنتاج النباتي والحيواني.

وقالت الوزارة في "لقاء مع مسؤول" الذي يعقده المكتب الإعلامي الحكومي الأحد، أنها بدأت فعلياً من خلال اللجنة بمراجعة كافة الإجراءات المتعبة وتحديثها، والتي تشتمل على إعداد دليل الإجراءات لاعتماد المستلزمات الزراعية، وإلزام جميع التجار بالحصول على أذونات وتصاريح مسبقة من الوزارة لاستيراد أي صنف من أصناف المستلزمات الزراعية.

وذكرت، أنه من ضمن الإجراءات هو مطابقة جميع الشحنات الواردة مع أذونات الاستيراد، حيث ستقوم الوزارة بأخذ عينات دورية وعشوائية ممثلة من كافة الشحنات الواردة وتحليلها مخبرياً أو تجربتها حقلياً في محطات التجارب، للتأكد من مطابقتها للمواصفات، والشروط الخاصة بوازرة الزراعة.

وأكدت الوزارة، أنه يجري التحفظ على الشحنة لحين التحليل وصدور شهادة الفحص واعتمادها ضمن شروط تداول مستلزمات الإنتاج، مشددة على إلزام التجار بتعريب بطاقات بيان الجودة المرافقة للعبوات المستوردة، مما يمكن المختصين والمزارعين التعرف على المكونات وطرق الاستخدام، منوهة إلى أنها تقوم بوسم عبوات المستلزمات الزراعية المطابقة للتداول، ومنع تداول أي شحنة يثبت مخالفتها للمواصفات والشروط، وأن طواقمها ستقوم بتشديد إجراءات الرقابة على مستلزمات الانتاج المتداولة في الأسواق.

وبهذا الصدد، فقد أشارت الوزارة إلى أنها عقدت سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المباشرة مع التجار وأصحاب الشركات والمعنيين بالقطاع الزراعي كافة، ويترافق ذلك مع حملة إعلامية، من أجل إطلاع المعنيين بالقطاع الزراعي والرأي العام على إجراءات الوزارة التي تكفل سلامة المستلزمات الزراعية، وبالتالي سلامة الإنتاج.

وأوضحت، أن هذه اللقاءات المباشرة، مع العاملين في هذا القطاع الحيوي والمهم، لوضعهم في الصورة عن قرب، ولشرح الإجراءات والخطوات التي تعمل عليها الوزارة، من أجل ضبط عمليات إدخال وتسويق المستلزمات الزراعية، وتجنب كافة المخالفات السابقة.

أخبار ذات صلة

اشتية: 15 حالة من المصابين بفيروس (كورونا) ظهرت عليهم بوادر التعافي

اشتية: 15 حالة من المصابين بفيروس (كورونا) ظهرت عليهم بوادر التعافي

الاحتلال يستأنف إدخال الإسمنت لغزة بدءًا من الغد

الاحتلال يستأنف إدخال الإسمنت لغزة بدءًا من الغد

حزب الشعب يُطالب بإجراءات لتخفيف العبء عن المواطنين لهزيمة (كورونا)

حزب الشعب يُطالب بإجراءات لتخفيف العبء عن المواطنين لهزيمة (كورونا)

الاقتصاد: 40% من عمليات الضبط في السوق تتم عبر إبلاغ المواطنين

الاقتصاد: 40% من عمليات الضبط في السوق تتم عبر إبلاغ المواطنين

بحر يدعو رئيس مجلس الشورى السعودي للتدخل لرفع الظلم عن المعتقلين الفلسطينيين

بحر يدعو رئيس مجلس الشورى السعودي للتدخل لرفع الظلم عن المعتقلين الفلسطينيين

الصحة: احذروا (الإبرة المخلوطة) وعليكم بـ (الأكمول).. وهذه الأدوية تزيد مصابي (كورونا) سوءاً

الصحة: احذروا (الإبرة المخلوطة) وعليكم بـ (الأكمول).. وهذه الأدوية تزيد مصابي (كورونا) سوءاً

كهرباء القدس تُقرر عدم خصم الديون المتراكمة على أهالي مدينة بيت لحم

كهرباء القدس تُقرر عدم خصم الديون المتراكمة على أهالي مدينة بيت لحم

الكسواني: إغلاق المصليات المسقوفة داخل المسجد الأقصى

الكسواني: إغلاق المصليات المسقوفة داخل المسجد الأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

المنافقون الجدد

المنافقون الجدد

شؤون فلسطينية

حزب الشعب يُطالب بإجراءات لتخفيف العبء عن المواطنين لهزيمة (كورونا)

حزب الشعب يُطالب بإجراءات لتخفيف العبء عن المواطنين لهزيمة (كورونا)

الاقتصاد: 40% من عمليات الضبط في السوق تتم عبر إبلاغ المواطنين

الاقتصاد: 40% من عمليات الضبط في السوق تتم عبر إبلاغ المواطنين

بحر يدعو رئيس مجلس الشورى السعودي للتدخل لرفع الظلم عن المعتقلين الفلسطينيين

بحر يدعو رئيس مجلس الشورى السعودي للتدخل لرفع الظلم عن المعتقلين الفلسطينيين

الزراعة بغزة تُعلن إجراءات تعزيز مراقبة وضبط استيراد المستلزمات الزراعية

الزراعة بغزة تُعلن إجراءات تعزيز مراقبة وضبط استيراد المستلزمات الزراعية

كهرباء القدس تُقرر عدم خصم الديون المتراكمة على أهالي مدينة بيت لحم

كهرباء القدس تُقرر عدم خصم الديون المتراكمة على أهالي مدينة بيت لحم

ملحم: الحكومة اتخذت إجراءات احترازية لمواجهة (كورونا) سبقت بها دولًا كبرى

ملحم: الحكومة اتخذت إجراءات احترازية لمواجهة (كورونا) سبقت بها دولًا كبرى

واعد: الاحتلال لم يتخذ حتى الآن إجراءات الوقاية للأسرى بسبب (كورونا)

واعد: الاحتلال لم يتخذ حتى الآن إجراءات الوقاية للأسرى بسبب (كورونا)

قوات الاحتلال تطرد الأهالي من أراضيهم ببلدة سلوان وتُصادر أشتال زيتون

قوات الاحتلال تطرد الأهالي من أراضيهم ببلدة سلوان وتُصادر أشتال زيتون

منوعات

شاهد: والدة اصالة تحرجها: &#34;النسوان بعد الحجر طلعوا حبالى&#34;..وما علاقة هيفاء وهبي؟

شاهد: والدة اصالة تحرجها: "النسوان بعد الحجر طلعوا حبالى"..وما علاقة هيفاء وهبي؟

شاهد: &#34;كورونا كورونا منها يحمينا&#34;.. عمر كمال يغني للرئيس السيسي

شاهد: "كورونا كورونا منها يحمينا".. عمر كمال يغني للرئيس السيسي

الفنان السعودي محمد عبده &#34;يتحدى&#34; فيروس كورونا بمقطع فيديو

الفنان السعودي محمد عبده "يتحدى" فيروس كورونا بمقطع فيديو

شاهد: أحمد إبراهيم يثير الجدل بكلماته عن أنغام.. هل وقع الانفصال؟

شاهد: أحمد إبراهيم يثير الجدل بكلماته عن أنغام.. هل وقع الانفصال؟

شاهد: نهى نبيل تقوم بـ &#34;تجربه الفلفل&#34; مع ابنها

شاهد: نهى نبيل تقوم بـ "تجربه الفلفل" مع ابنها

شاهد إعلامية لبنانية تفجر مفاجأة عن زوجة قصي خولي&#34;لم يتزوجها وتعزف بنادي ليلي&#34;

شاهد إعلامية لبنانية تفجر مفاجأة عن زوجة قصي خولي"لم يتزوجها وتعزف بنادي ليلي"

أحمد علام ينتهي من تصوير كليب (معلش)

أحمد علام ينتهي من تصوير كليب (معلش)

بعد خضوعه لعملية ثانية في المريء.. أحمد فهمي: خرجت بسلام

بعد خضوعه لعملية ثانية في المريء.. أحمد فهمي: خرجت بسلام

تامر حسني يوضح حقيقة خضوعه لعملية جراحية

تامر حسني يوضح حقيقة خضوعه لعملية جراحية

هجوم عنيف على محمد رمضان بسبب سلسلة ذهبية

هجوم عنيف على محمد رمضان بسبب سلسلة ذهبية

عربي

مصر.. حظر العزاء وعقد القران في المساجد بسبب (كورونا)

مصر.. حظر العزاء وعقد القران في المساجد بسبب (كورونا)

مصر تُسجّل 17 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

مصر تُسجّل 17 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

اليهود في هذه الدولة العربية يؤجلون الحج بسبب (كورونا)

اليهود في هذه الدولة العربية يؤجلون الحج بسبب (كورونا)

إصابة وزير عربي بفيروس (كورونا)

إصابة وزير عربي بفيروس (كورونا)