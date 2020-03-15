مصر.. حظر العزاء وعقد القران في المساجد بسبب (كورونا)

ارشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة الأوقاف المصرية، ليل السبت الأحد، تعليق العمل بجميع دور المناسبات التابعة للوزارة، وحظر إقامة العزاء أو عقد القران بالمساجد؛ لحين إشعار آخر.



ووفق صحيفة (المصري اليوم) فقد قال مجلس الوزراء المصري، إنه تقرر أيضاً "قصر العمل بالمساجد على الصلاة وخطبة الجمعة، وبما لا يزيد عن 15 دقيقة في وقت الخطبة".



وأوضح أن القرار يأتي "انطلاقاً من فهمنا لفقه النوازل، والتخفف من جميع التجمعات غير الضرورية الحتمية في الوقت الراهن".



وأضافت الحكومة المصرية: "ندعو إلى قصر العزاء على مراسم تشييع الجنازة دون إقامة السرادقات، وكذلك الحال، ومن باب أولى في إقامة الأفراح بقصر الدعوة فيها على الأسرتين ما أمكن وخواص الخواص إذا لزم الأمر، لأن الحفاظ على الأرواح، مقدم على كل هذه المظاهر، ودرء المفسدة مقدم على كل ذلك".