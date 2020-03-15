عربي

مصر.. حظر العزاء وعقد القران في المساجد بسبب (كورونا)

مصر.. حظر العزاء وعقد القران في المساجد بسبب (كورونا)
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الأوقاف المصرية، ليل السبت الأحد، تعليق العمل بجميع دور المناسبات التابعة للوزارة، وحظر إقامة العزاء أو عقد القران بالمساجد؛ لحين إشعار آخر.

ووفق صحيفة (المصري اليوم) فقد قال مجلس الوزراء المصري، إنه تقرر أيضاً "قصر العمل بالمساجد على الصلاة وخطبة الجمعة، وبما لا يزيد عن 15 دقيقة في وقت الخطبة".

وأوضح أن القرار يأتي "انطلاقاً من فهمنا لفقه النوازل، والتخفف من جميع التجمعات غير الضرورية الحتمية في الوقت الراهن".

وأضافت الحكومة المصرية: "ندعو إلى قصر العزاء على مراسم تشييع الجنازة دون إقامة السرادقات، وكذلك الحال، ومن باب أولى في إقامة الأفراح بقصر الدعوة فيها على الأسرتين ما أمكن وخواص الخواص إذا لزم الأمر، لأن الحفاظ على الأرواح، مقدم على كل هذه المظاهر، ودرء المفسدة مقدم على كل ذلك".

أخبار ذات صلة

مصر تُسجّل 17 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

مصر تُسجّل 17 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

اليهود في هذه الدولة العربية يؤجلون الحج بسبب (كورونا)

اليهود في هذه الدولة العربية يؤجلون الحج بسبب (كورونا)

إصابة وزير عربي بفيروس (كورونا)

إصابة وزير عربي بفيروس (كورونا)

الأسد يقرر تأجيل الانتخابات البرلمانية لمايو المقبل بسبب فيروس (كورونا)

الأسد يقرر تأجيل الانتخابات البرلمانية لمايو المقبل بسبب فيروس (كورونا)

إطلاق 33 صاروخاً في الهجوم على قاعدة التاجي بالعراق

إطلاق 33 صاروخاً في الهجوم على قاعدة التاجي بالعراق

27 مليار دولار لاحتواء تداعيات فيروس (كورونا) في الإمارات

27 مليار دولار لاحتواء تداعيات فيروس (كورونا) في الإمارات

قرار في مصر بتعليق الدراسة بالجامعات والمدارس لمدة أسبوعين بسبب (كورونا)

قرار في مصر بتعليق الدراسة بالجامعات والمدارس لمدة أسبوعين بسبب (كورونا)

إجراءات أردنية جديدة لمواجهة فيروس (كورونا)

إجراءات أردنية جديدة لمواجهة فيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

المنافقون الجدد

المنافقون الجدد

شؤون فلسطينية

حزب الشعب يُطالب بإجراءات لتخفيف العبء عن المواطنين لهزيمة (كورونا)

حزب الشعب يُطالب بإجراءات لتخفيف العبء عن المواطنين لهزيمة (كورونا)

الاقتصاد: 40% من عمليات الضبط في السوق تتم عبر إبلاغ المواطنين

الاقتصاد: 40% من عمليات الضبط في السوق تتم عبر إبلاغ المواطنين

بحر يدعو رئيس مجلس الشورى السعودي للتدخل لرفع الظلم عن المعتقلين الفلسطينيين

بحر يدعو رئيس مجلس الشورى السعودي للتدخل لرفع الظلم عن المعتقلين الفلسطينيين

الزراعة بغزة تُعلن إجراءات تعزيز مراقبة وضبط استيراد المستلزمات الزراعية

الزراعة بغزة تُعلن إجراءات تعزيز مراقبة وضبط استيراد المستلزمات الزراعية

كهرباء القدس تُقرر عدم خصم الديون المتراكمة على أهالي مدينة بيت لحم

كهرباء القدس تُقرر عدم خصم الديون المتراكمة على أهالي مدينة بيت لحم

ملحم: الحكومة اتخذت إجراءات احترازية لمواجهة (كورونا) سبقت بها دولًا كبرى

ملحم: الحكومة اتخذت إجراءات احترازية لمواجهة (كورونا) سبقت بها دولًا كبرى

واعد: الاحتلال لم يتخذ حتى الآن إجراءات الوقاية للأسرى بسبب (كورونا)

واعد: الاحتلال لم يتخذ حتى الآن إجراءات الوقاية للأسرى بسبب (كورونا)

قوات الاحتلال تطرد الأهالي من أراضيهم ببلدة سلوان وتُصادر أشتال زيتون

قوات الاحتلال تطرد الأهالي من أراضيهم ببلدة سلوان وتُصادر أشتال زيتون

منوعات

شاهد: والدة اصالة تحرجها: &#34;النسوان بعد الحجر طلعوا حبالى&#34;..وما علاقة هيفاء وهبي؟

شاهد: والدة اصالة تحرجها: "النسوان بعد الحجر طلعوا حبالى"..وما علاقة هيفاء وهبي؟

شاهد: &#34;كورونا كورونا منها يحمينا&#34;.. عمر كمال يغني للرئيس السيسي

شاهد: "كورونا كورونا منها يحمينا".. عمر كمال يغني للرئيس السيسي

الفنان السعودي محمد عبده &#34;يتحدى&#34; فيروس كورونا بمقطع فيديو

الفنان السعودي محمد عبده "يتحدى" فيروس كورونا بمقطع فيديو

شاهد: أحمد إبراهيم يثير الجدل بكلماته عن أنغام.. هل وقع الانفصال؟

شاهد: أحمد إبراهيم يثير الجدل بكلماته عن أنغام.. هل وقع الانفصال؟

شاهد: نهى نبيل تقوم بـ &#34;تجربه الفلفل&#34; مع ابنها

شاهد: نهى نبيل تقوم بـ "تجربه الفلفل" مع ابنها

شاهد إعلامية لبنانية تفجر مفاجأة عن زوجة قصي خولي&#34;لم يتزوجها وتعزف بنادي ليلي&#34;

شاهد إعلامية لبنانية تفجر مفاجأة عن زوجة قصي خولي"لم يتزوجها وتعزف بنادي ليلي"

أحمد علام ينتهي من تصوير كليب (معلش)

أحمد علام ينتهي من تصوير كليب (معلش)

بعد خضوعه لعملية ثانية في المريء.. أحمد فهمي: خرجت بسلام

بعد خضوعه لعملية ثانية في المريء.. أحمد فهمي: خرجت بسلام

تامر حسني يوضح حقيقة خضوعه لعملية جراحية

تامر حسني يوضح حقيقة خضوعه لعملية جراحية

هجوم عنيف على محمد رمضان بسبب سلسلة ذهبية

هجوم عنيف على محمد رمضان بسبب سلسلة ذهبية

عربي

مصر.. حظر العزاء وعقد القران في المساجد بسبب (كورونا)

مصر.. حظر العزاء وعقد القران في المساجد بسبب (كورونا)

مصر تُسجّل 17 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

مصر تُسجّل 17 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

اليهود في هذه الدولة العربية يؤجلون الحج بسبب (كورونا)

اليهود في هذه الدولة العربية يؤجلون الحج بسبب (كورونا)

إصابة وزير عربي بفيروس (كورونا)

إصابة وزير عربي بفيروس (كورونا)