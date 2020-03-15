شؤون فلسطينية

كهرباء القدس تُقرر عدم خصم الديون المتراكمة على أهالي مدينة بيت لحم

كهرباء القدس تُقرر عدم خصم الديون المتراكمة على أهالي مدينة بيت لحم
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قررت شركة كهرباء محافظة القدس، عدم خصم أي من الديون المتراكمة على أهلنا في بيت لحم، خلال كل عمليات الشحن هذا الشهر، وتأجيل الديون المستحقة في ظل الظروف الاستثنائية وغير العادية، التي تعيشها المحافظة.

وأكدت الشركة، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، على مواصلة دعمها ومساندتها لأهلنا في محافظة بيت لحم في هذه الظروف العصيبة، حتى تخطي المحنة التي ألمت بالمحافظة، والعمل ما في وسعها للحفاظ على توفير التيار الكهربائي في كافة أرجاء المحافظة، من خلال الطواقم الفنية.

وبينت أنه ومنذ إعلان حالة الطوارئ في البلاد بسبب فيروس (كورونا)، قررت تمديد العمل في مدينة المهد حتى الـ 10 ليلاً، بما يشمل يوم الجمعة، هذا بالإضافة إلى توسيع نقاط الشحن في بيت لحم بدون أي عمولة لتصبح 119 مركزاً.

وأشارت الشركة، إلى أن القرارات الأخيرة الصادرة عنها فيما يخص محافظة بيت لحم، يأتي في إطار حرصها على مراعاة الظروف الصعبة التي يعيشها المواطنون في المحافظة، لاسيما الحالات الإنسانية الموجودة فيها بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة والشأن؛ لمواجهة منع انتشار فيروس (كورونا). 
 


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