الكسواني: إغلاق المصليات المسقوفة داخل المسجد الأقصى

المصلون في المسجد الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

أكد عمر الكسواني، مدير المسجد الأقصى، أن دائرة الأوقاف الإسلامية، قررت إغلاق المصليات المسقوفة داخل المسجد الأقصى المبارك، كإجراء وقائي لمنع انتشار فيروس (كورونا).



وقال الكسواني في تصريح مقتضب: إن جميع الصلوات، ستقام في ساحات المسجد الأقصى المبارك، وجميع الأبواب ستبقى مفتوحة أمام المصلين.