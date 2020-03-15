(كورونا) يغزو البرلمان الألماني

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن البرلمان الألماني، عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد بين نواب البرلمان، ليرتفع عدد البرلمانيين المصابين إلى 4.



وأكد البرلمان الألماني، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الألمانية، أن النواب الثلاثة، ينتمون لحزب الخضر، والحزب اللبرالي، دون أن يكشف ھوية المصابين.



وأضاف أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة؛ لمنع انتقال الفيروس إلى نواب آخرين.



وأعلن البرلمان في وقت سابق من هذا الأسبوع، اكتشاف إصابة نائب من كتلة الحزب اللبرالي.



وكانت السلطات الألمانية، أعلنت ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 3642 حالة، والوفيات إلى 8.