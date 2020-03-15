عربي

مصر تُسجّل 17 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

مصر تُسجّل 17 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، عن تحول نتائج تحاليل حالة واحدة من إيجابية إلى سلبية، ليرتفع عدد الحالات التي تحولت نتائجها إلى سلبية من 32 إلى 33 حالة.

ووفق صحيفة (اليوم السابع) أضافت أن عدد المتعافين منهم وصل إلى 21 حالة، وذلك بعد ثبوت سلبية التحليل لهم مرتين خلال 48 ساعة، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، أنه "تم تسجيل 17 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس (كورونا) المستجد، بينهم 3 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة، و14 مصرياً منهم حالتان لعائدين من الخارج واحدة من السعودية والأخرى من الإمارات، والباقون من المخالطين للحالات الإيجابية التي اكتشفت سابقاً".

وأضاف: أن "إجمالي عدد المصابين في مصر بالفيروس هو 110 حالات، منهم 21 تعافوا، وحالتا وفاة لسيدة مصرية توفيت الخميس الماضي، وأخرى لألماني توفي في 8 آذار/ مارس".

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