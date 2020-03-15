شؤون فلسطينية

ملحم: الحكومة اتخذت إجراءات احترازية لمواجهة (كورونا) سبقت بها دولًا كبرى

ملحم: الحكومة اتخذت إجراءات احترازية لمواجهة (كورونا) سبقت بها دولًا كبرى
من أمام فندق انجل الذي تم اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا بداخله
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، اليوم الأحد: إن الحالة الصحية للمصابين الـ 38 بفيروس (كورونا) مستقرة ومطمئنة، ويمارسون حياتهم الطبيعية، وهذا يعود للإجراءات التي اتخذتها الحكومة، فضلاً عن الرعاية الصحية والنفسية والغذائية المتوفرة لهم، والتي أسهمت بتوفير بيئة نفسية ومناعية حاضنة لهم.

وأوضح ملحم لـ (تلفزيون فلسطين) أن القادم يبشر بالسيطرة على انتشار الفيروس، خاصة أن الحكومة اتخذت إجراءات احترازية سبقت بها دولاً كبرى، وسنخرج من الوباء ونحن أكثر مناعة وقوة بحكم تلك الإجراءات.

وعن الحالات الثلاث التي ظهرت أمس، قال ملحم إن الحالات هي لمخالطين؛ لكنهم مراقبين ومتابعين، وهم في الحجر المنزلي، وبالتالي كان هناك تحوطات احترازية من قبلهم، حتى لا يخالطوا أحداً غيرهم.

وحول الشائعات التي تظهر بين فترة وأخرى، قال ملحم: "نحن نحارب الشائعة بالمعلومة، ونضخ المعلومات لنعقم مكامن الشائعات، ولدينا إطلالات إعلامية يومية، إضافة للجنة إعلامية التي ترصد وتقدم كل المعلومات".

وأضاف ملحم: "اتخذت الحكومة منذ اليوم الأول لتشكيلها مبدأ الحريات والمكاشفة والمصارحة، دون تكتم أو تعتيم على أي معلومة، وعندما ظهر الفيروس، تعزز هذا المبدأ، ونحن نؤمن أن المكاشفة والوضوح هي العلاج للكثير من الأزمات، لذلك بادرنا لمصارحة المواطنين، لأننا نحترمهم ونحترم عقولهم".

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