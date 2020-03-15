واعد: الاحتلال لم يتخذ حتى الآن إجراءات الوقاية للأسرى بسبب (كورونا)

أكدت جمعية (واعد) للأسرى والمحررين، أن الاحتلال الإسرائيلي، لم يتخذ حتى الآن، إجراءات الوقاية والسلامة للأسرى الفلسطينيين داخل السجون، وذلك في ظل الحالة المرتبكة التي يعيشها العالم أجمع، والإجراءات الكبيرة التي تقوم بها الدول للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد.

رام الله - دنيا الوطنوقالت الجمعية في تصريح لها، وصل "دنيا الوطن": "إن التركيبة الداخلية للسجون، تعتبر بيئة خصبة ومكاناً مثالياً لانتشار الأمراض والأوبئة، وذلك نظراً لقلة التهوية والمساحة الصغيرة للغرف والأقسام، نسبة لعدد الأسرى المتواجدين بداخلها، وعدم سماح الاحتلال حتى اللحظة، بإدخال الأدوات والمواد اللازمة لتعقيم غرف، وأقسام الأسرى".وطالبت الجمعية، وبشكل عاجل، خاصة مع تزايد حالات الإصابة داخل الكيان، بوقف تنقل الأسرى عبر البوسطة إلى المحاكم والسجون الأخرى، وفصل الأسرى الجنائيين عن الأمنيين، والسماح للأسرى بالتواصل المستمر مع أهلهم وذويهم، مع تأكيدنا أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي إصابة في صفوف الأسرى.وشددت الجمعية على ضرورة أن تقوم منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الدولية، أن تقوم بواجبها الإنساني والأخلاقي، لضمان تنفيذ كل إجراءات السلامة والوقاية للأسرى، والضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عنهم، وخاصة المرضى وكبار السن منهم، حفاظاً على حياتهم.