رسميًا.. 6 حالات (كورونا) في الأردن

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن وزير الصحة الأردني، سعد جابر، اكتشاف 6 حالات (كورونا) بعد منتصف ليل السبت الأحد.



وقال سعد جابر في مؤتمر صحفي: إن الإصابات لأردنيين اثنين و4 فرنسيين، بحسب موقع (خبرني).



وأوضح، أن الحالة الأولى لأردني عائد من بريطانيا، والثانية لأردني خالط سائحة أميركية غادرت الأردن، والحالات الباقية لـ 4 سياح فرنسيين.



وأشار الوزير إلى أن جميع الإصابات جاءت من الخارج، لافتًا إلى أن الفحوصات التي أجريت لمخالطي السائحة الكندية كانت سلبية.