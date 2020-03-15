رسميًا.. 6 حالات (كورونا) في الأردن
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الصحة الأردني، سعد جابر، اكتشاف 6 حالات (كورونا) بعد منتصف ليل السبت الأحد.
وقال سعد جابر في مؤتمر صحفي: إن الإصابات لأردنيين اثنين و4 فرنسيين، بحسب موقع (خبرني).
وأوضح، أن الحالة الأولى لأردني عائد من بريطانيا، والثانية لأردني خالط سائحة أميركية غادرت الأردن، والحالات الباقية لـ 4 سياح فرنسيين.
وأشار الوزير إلى أن جميع الإصابات جاءت من الخارج، لافتًا إلى أن الفحوصات التي أجريت لمخالطي السائحة الكندية كانت سلبية.
أعلن وزير الصحة الأردني، سعد جابر، اكتشاف 6 حالات (كورونا) بعد منتصف ليل السبت الأحد.
وقال سعد جابر في مؤتمر صحفي: إن الإصابات لأردنيين اثنين و4 فرنسيين، بحسب موقع (خبرني).
وأوضح، أن الحالة الأولى لأردني عائد من بريطانيا، والثانية لأردني خالط سائحة أميركية غادرت الأردن، والحالات الباقية لـ 4 سياح فرنسيين.
وأشار الوزير إلى أن جميع الإصابات جاءت من الخارج، لافتًا إلى أن الفحوصات التي أجريت لمخالطي السائحة الكندية كانت سلبية.
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