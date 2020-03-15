قوات الاحتلال تطرد الأهالي من أراضيهم ببلدة سلوان وتُصادر أشتال زيتون

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على المواطنين المتواجدين بأراضيهم في حي وادي الربابة، أحد أحياء بلدة سلون في القدس المحتلة، وصادرت أشتال الزيتون منهم.



وأظهر فيديو لشهود عيان، قوات من جنود الاحتلال، وهم يعتدون على الأهالي المتواجدين على أراضيهم بطردهم ومصادرة أشتال الزيتون منهم، تزامنًا مع أشغال تقوم بها طواقم سلطة الطبيعة بالأراضي، بحسب ما جاء على موقع (الحرية نيوز).



ويعيش أهالي وادي الربابة ظروفًا حياتية قاسية، بسبب المضايقات المستمرة من قبل الاحتلال، الذي يسعى لطردهم من أراضيهم ومصادرتها، وتبلغ مساحتها حوالي 210 دونمات إلى الجنوب من المسجد الأقصى.