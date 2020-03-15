شؤون فلسطينية

هل ستتأجل الجلسة السادسة لمحاكمة المتهمين بقضية مقتل إسراء غريب؟

هل ستتأجل الجلسة السادسة لمحاكمة المتهمين بقضية مقتل إسراء غريب؟
الفتاة إسراء غريب
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أكد فارس سماعنة، مدير المركز الإعلامي القضائي لمجلس القضاء الأعلى الفلسطيني، أن الجلسة السادسة لمحاكمة المتهمين في قضية مقتل الفتاة إسراء غريب، سيتم تأجيلها، والتي من المفترض انعقادها غداً الاثنين، في بيت لحم، بسبب انتشار فيروس (كورونا).

وأوضح سماعنة في تصريح لـ "دنيا الوطن"، أنه لم يتم تحديد موعد معين حتى اللحظة، لانعقاد الجلسة السادسة من المحاكمة، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن القاضية المناوبة في المحافظة، هي التي ستُحدد الموعد.

وحول إمكانية نقل جلسة المحاكمة إلى محافظة أخرى، أشار سماعنة إلى أن كافة محافظات الضفة الغربية، تشهد حالة من الطوارئ، وبالتالي كافة الجلسات يتم تأجيلها.

وفي السياق ذاته، أكد مدير المركز الإعلامي، أن المتهمين في قضية مقتل إسراء غريب، سيبقون في السجن، الذي يقبعون فيه في بيت لحم، حيث إن في السجون لم تشهد أي حالة إصابة بفيروس (كورونا)، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن السجون هي المكان الأكثر أماناً وسيطرة.

وكان إبراهيم محلم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، أغلن أن عدد الإصابات بفيروس (كورونا)، وصل إلى 38 حالة، منهم 37 في محافظة بيت لحم، وواحدة في طولكرم.

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