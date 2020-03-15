دولي

تأجيل محاكمة نتنياهو في قضايا الفساد بسبب (كورونا)

تأجيل محاكمة نتنياهو في قضايا الفساد بسبب (كورونا)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
أعلن القضاء الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن تأجيل محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لشهرين.

ووفق القناة السابعة، فقد قرر قضاة جلسة محاكمة نتنياهو، تأجيل موعد محاكمته إلى 24 آيار/ مايو المقبل، جراء تفشي فيروس (كورونا).

وأكدت أنه من المقرر، أن يناقش القضاة ملفات نتنياهو صباح اليوم. 

وأعلن وزير القضاء الإسرائيلي، أمير أوهانا، عن حالة الطوارئ اليوم الأحد في المحاكم والمكاتب الفرعية خلال 24 ساعة في ضوء مكافحة فيروس (كورونا).

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