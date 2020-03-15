عشرات المستوطنين يقتحمون ساحات المسجد الأقصى

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة، في ظل إغلاق شرطة الاحتلال الإسرائيلي، معظم أبواب المسجد.



وأفادت مصادر محلية، أن عشرات المستوطنين، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، من باب المغاربة، وتحت حماية شرطة الاحتلال، بحسب ما جاء على موقع (الحرية نيوز).



ولفتت المصادر إلى أن شرطة الاحتلال، فتحت أربعة من أبواب المسجد الأقصى فقط، فيما أغلقت باقي الأبواب أثناء الاقتحام.



ويتعرض المسجد الأقصى لانتهاكات إسرائيلية، واقتحامات من قبل المستوطنين في محاولة لبسط السيطرة الإسرائيلية المطلقة عليه، وفرض مخطط تقسيمه زمانيًا ومكانيًا.



وتنظم هذه الاقتحامات المتكررة من قبل ما تسمى بمنظمات "الهيكل" المزعوم، وبحماية كاملة من قوات الاحتلال على فترتين، الأولى: في الصباح والثانية: بعد صلاة الظهر من جهة "باب المغاربة" حيث يسير المستوطنون في مسارات، ويؤدون طقوسًا في باحات الأقصى، حتى خروجهم من "باب السلسلة".



وتترافق عملية اقتحام المستوطنين للأقصى بمنع مئات المصلين الفلسطينيين من الصلاة فيه، وابعاد أعداد كبيرة منهم، وخاصة المرابطين في المسجد، وذلك لعدة أشهر.