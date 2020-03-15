اليهود في هذه الدولة العربية يؤجلون الحج بسبب (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

دعت الطائفة اليهودية في المغرب، أتباعها لإلغاء جميع الأنشطة التي يشارك فيها قادمون من الخارج، ويحضرها أكثر من ألف شخص في أماكن مغلقة.



ووفق موقع (هسبريس)، فقد أعلن مجلس الطوائف اليهودية بالمغرب، تأجيل الموسم الديني السنوي الهيلولة، الذي كان من المتوقع إقامته بمدينة مكناس في أيار/ مايو المقبل.



وأكد سييرج بيير دييغو، أمين عام مجلس الطوائف اليهودية بالمغرب، أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بوقف الأنشطة الدينية حتى الساعة، مبينًا أن موسم (الهيلولة) تم تأجيله إلى وقت لاحق، حتى يتبين الوضع العالمي.



وبحسب الموقع المغربي، فإنه تدخل (الهيلولة) ضمن المواسم الدينية، التي أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية قراراً بتوقيفها حالياً ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس (كورونا).