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إصابة وزير عربي بفيروس (كورونا)

إصابة وزير عربي بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وسائل إعلام مغربية، أن وزير التجهيز والنقل واللوجستية والماء، عبد القادر أعمارة، أصيب بفيروس (كورونا) خلال زيارته عددًا من الدول الأوروبية.

وقال موقع (هسبريس) المغربي: إن الوزير أحس بتعب مصحوب بآلام في الرأس، ما دفعه إلى مراجعة الأطباء، لافتًا إلى أن الفحوص والاختبارات والتحاليل الطبية، أثبتت إصابته بفيروس (كورونا).

وأوضح الموقع المغربي، أن الأعراض التي ظهرت على الوزير بسيطة ولا تدعو للقلق، موضحاً أنه سيلازم بيته لمدة 14 يوماً ويمارس مهامه عن بعد.

وكانت وزارة الصحة المغربية، قد أعلنت يوم السبت 14 آذار/مارس، تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في أرجاء المملكة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 17 حالة.

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