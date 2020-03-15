فيروس (كورونا) يُواصل تفشيه في اليابان وكوريا الجنوبية

صورة من الصين التي ينتشر فيها وباء (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أن عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) في اليابان بلغ 1484 الأحد، مشيرة إلى أن العدد زاد بوتيرة أسرع من اليوم السابق.



ووفق ما نقلت وكالة (رويترز) فقد أوضحت بيانات الهيئة، أن العدد الإجمالي لحالات العدوى يشمل697 شخصاً من ركاب السفينة السياحية (دايموند برنسيس) و14 شخصاً، عادوا من الصين.



وتوفي شخص واحد بالفيروس الأحد؛ ليصل إجمالي عدد الوفيات في اليابان إلى 29 شخصاً، ويشمل الرقم سبع حالات وفاة من ركاب السفينة.



وفي كوريا الجنوبية، تم رصد عشرات الإصابات، حيث قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها: إن كوريا الجنوبية سجلت 76 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) الأحد، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات داخل البلاد إلى 8162 شخصاً منها 75 حالة وفاة.