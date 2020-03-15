مستوطنون يُحطمون زجاج 20 مركبة في حوارة جنوب نابلس

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

حطم مستوطنون، فجر اليوم الأحد، زجاج 20 مركبة في بلدة حوارة جنوب نابلس.



ووفق وكالة (وفا) فقد هاجم مستوطنون الجهة الغربية من بلدة حوارة، قرب متنزه "كنتري حوارة" واستهدفوا 20 مركبة بالحجارة، ما أدى إلى إلحاق أضرار بها.



وتصدى الأهالي للمستوطنين، الذين أطلقوا النار بشكل عشوائي.