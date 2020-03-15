دولي

إسبانيا تحت الحجر الصحي.. و(كورونا) يضرب زوجة رئيس الوزراء

إسبانيا تحت الحجر الصحي.. و(كورونا) يضرب زوجة رئيس الوزراء
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وزوجته بيغونيا غوميز
رام الله - دنيا الوطن
أكدت رئاسة الحكومة الإسبانية، أن زوجة رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، مصابة بفيروس (كورونا) المستجدّ، في وقتٍ فُرض حجر صحي شبه كامل في البلاد، منعاً لتفشّي الفيروس.

وقالت الحكومة في بيان نشرته (سكاي نيوز): إن "بيغونيا غوميز زوجة سانشيز ورئيس الوزراء بخير.. وكلاهما موجود في مونكلوا" مقرّ رئيس الحكومة.

وأكدت الحكومة، أنهما "يُتابعان باستمرار الإجراءات الوقائية التي حدّدتها السلطات الصحّية".

وأعلن سانشيز، مساء أمس السبت، فرض حجر صحي شبه كامل في البلاد، بحيث لن يسمح للسكان بالخروج من منازلهم إلا للتوجه إلى مكان العمل، أو لضرورات أخرى أبرزها شراء الطعام.

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