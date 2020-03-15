ماذا جاء في فحوصات (كورونا) الخاصة بترامب.. سلبية أم إيجابية؟

ورقة فحص ترامب لفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأكد طبيب البيت الأبيض، أن نتائج فحوصات فيروس (كورونا) التي أجراها الرئيس دونالد ترامب، جاءت سلبية، أي غير مُصاب بالفيروس.وكان ترامب، قد قال في مؤتمر صحفي مع فريقه لمكافحة فيروس (كورونا) بالبيت الأبيض، السبت، أنه أجرى تحليلاً خاصاً لمعرفة إصابته بالفيروس، بعد لقائه عدداً "ممن أعلن عن إصابتهم"، وأضاف أنه لم يعرف بعد نتائج الفحوص الطبية التي أجراها، مُرجحًا أنها تستغرق عادة من يوم إلى يومين.وكان مسؤولون برازيليون، قد أكدوا إصابة وزير الاتصالات البرازيلي فابيو واينغارتن بـ (كوروناو)، كان ضمن الوفد المرافق للرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، خلال زيارتهما ولاية فلوريدا الأمريكية نهاية الأسبوع الماضي، ولقائهما ترامب.يشار إلى أن ترامب، كان قد أعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء الولايات المتحدة، أمس الجمعة، لمواجهة انتشار فيروس (كورونا).