الحكومة: قد نضطر لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لحماية المواطنين من (كورونا)

من أمام فندق انجل الذي تم اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا بداخله

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رام الله - دنيا الوطن

أشاد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، بجميع الطواقم الصحية والأمنية والإعلامية والدفاع المدني والمحافظين، لما يقومون به من جهد لمحاصرة فيروس (كورونا) معربا عن تقديره لتلك الجهود.



وقدمت وزيرة الصحة مي الكيلة، تقريراً حول الأوضاع الصحية السائدة، والجهود التي تبذلها الطواقم الطبية في منع تفشي الوباء ومراكز الحجر والحجز والاستشفاء، التي أعدتها الوزارة في جميع المحافظات؛ لمحاصرة الوباء.



وأشادت الحكومة بقرار وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، القاضي بإغلاق المساجد والكنائس، واقتصار الصلوات في البيوت، حفاظاً على صحة المصلين وسلامة المجتمع، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية الصارمة لمحاصرة الوباء، داعية المواطنين إلى التقيد بتلك الإجراءات، حرصا على سلامتهم، مشيرة إلى أنها قد تضطر لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لحماية المواطنين.



وحذرت الحكومة من ترويج الإشاعات، وما تتسبب به من آثار سلبية على أمن المجتمع وسلامته، مشيرة إلى أنه تم إلقاء القبض على عدد من مروجي الشائعات، وتمت إحالتهم إلى القضاء.



كما أشادت بالتزام المواطنين وتقيدهم بالتعليمات الصادرة عن كافة أجهزة الدولة، بما يسهم في محاصرة الوباء، داعية المواطنين للإقلاع عن عادات المصافحة والتقبيل، والابتعاد عن التجمعات والمؤتمرات.