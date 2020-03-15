أجواء غائمة وارتفاع على درجات الحرارة اليوم

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رام الله - دنيا الوطن

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، بأن يكون الجو اليوم الأحد، غائماً إلى غائم جزئي، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وغداً الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة؛ ليصبح الجو معتدلاً في معظم المناطق، والرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



والثلاثاء، تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة؛ لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم عاصفاً وبارداً إلى شديد البرودة، ومغبراً أحياناً، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، واعتباراً من ساعات الظهيرة تسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائج.