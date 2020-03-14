الناطق باسم وزارة الصحة يدعو الآباء لخطة طوارئ ويطالبهم بتوفير المواد الغذائية لـ14 يوماً

طرح الناطق باسم وزارة الصحة، طريف عاشور، خطة للطوارئ في إطار مواجهة فيروس (كورونا) بالأراضي الفلسطينية.





وقال عاشور، عبر (فيسبوك): "كما أعلنت الحكومة بناء على قرار الرئيس اعلان حالة الطوارىء اعتقد ومن وجهة نظري أنه يجب على كل رب أسرة اعلان حالة الطوارىء فيه بيته وأسرته".





وتساءل عاشور: "ماذا تعنى حالة الطوارئ المنزلية؟"، مقدماً عدداً من الإرشادات الخاصة بهذه الحالة وهي كالتالي:



- توفير مواد غذائية لمدة 14 يوما على الاقل من بقوليات ومعلبات تصمد تواريخ انتهائها فترة طويلة.



- توفير الأدوية المزمنة للمرضى لمدة شهر على الأقل.



- توفير المواد اللازمة للتعقيم مثل الصابون والجل المعقم والكلور للأرضيات، مع الكمامة والقفازات والمسكنات وميزان الحرارة.





- توفير بيئة جاذبة للأطفال داخل البيت مثل القصص والألعاب بسيطة الثمن التي نشأ الآباء والأمهات عليها (شطرنج، حاكم جلاد ، سلم وحيه .. الخ).





- الحكومة تقول ان نسبة الجباية انخفضت للنصف، هذا مدعاة للتوفير، وبالتالي وشهر رمضان على الأبواب، مطلوب الاقتصاد مرتين، لأنه ولربما تجد الحكومة نفسها غير قادرة على الالتزام بكل المطلوب منها مرة واحدة.



رام الله - دنيا الوطن