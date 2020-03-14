الاحتلال يقرر إغلاق معبر إيرز حتى إشعار آخر
رام الله - دنيا الوطن
أعلن منسق حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، كميل أبو ركن، إغلاق معبر إيرز/بيت حانون بشكل كامل وذلك في إطار مواجهة فيروس (كورونا).
وقال أبو ركن، عبر (فيسبوك): "سيبقى معبر إيرز مغلقًا حيث لن يُسمح بالتنقل إلى إسرائيل وإلى قطاع غزة ما عدا في الحالات الإنسانية الاستثنائية".
وأضاف أبو ركن: "جميع التعليمات التي نشرت مساء يوم الأربعاء الأخير حول حركة العبور في الضفة وغزة ستبقى سارية المفعول ولن يطرأ عليها أي تغيير حاليا وحتى إشعار اخر".
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