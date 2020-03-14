الكيلة: أسوأ سيناريو وجود 800 حالة قد تصاب بكورونا بالضفة وغزة والقدس

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، إن هناك طواقم مدربة في غزة ولدينا تنسيق مشترك واتصال شبه يومي معها لمتابعة الوضع بشأن فيروس كورونا.



وأضافت الوزير، لتلفزيون (فلسطين)، مساء السبت: "سيصلنا جهاز منتصف الأسبوع القادم يساعدنا على فرز الحالات المصابة من السليمة بوقتٍ أسرع".



وتابعت: "السيناريو الأسوأ الذي نتوقعه هو وجود 800 حالة قد تصاب بفيروس كورونا في الضفة وغزة والقدس".





رام الله - دنيا الوطن