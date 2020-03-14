مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في القدس

مواجهات - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت قوات الاحتلال مساء اليوم السبت، حي عبيد في قرية العيساوية شمال شرق القدس، بعد مواجهات عنيفة مع الشبان المقدسيين.



وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز تجاه المواطنين فيما تصدى لهم الشبّان بإطلاق الحجارة والمفرقعات النارية، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).