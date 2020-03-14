إغلاق 12 كوفي شوب ومقهى والقبض على شخصين من أصحاب المقاهي بطولكرم

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن شرطة السياحة ومركز شرطة المدينة بطولكرم قاموا مساء اليوم بإغلاق 12 كوفي شوب ومقهى بالمدينة، وتم القبض على شخصين من أصحاب المقاهي ومتابعة جميع الشقق الفندقية والمفروشة بالمدينة، وذلك أثناء قيام دوريات الشرطة بعمل جولات في المدينة لضمان تنفيذ تعليمات وقرارات رئاسة الوزراء والمحافظ .



وأكدت أنه تم التحفظ على الشخصين بتهمة مخالفة التدابير الوقائية والاحترازية لحصر انتشار الأمراض حسب المادة 81 من قانون الصحة، وذلك تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.



رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة اليوم السبت، القبض على شخصين من أصحاب المقاهي، وذلك لعدم التزامهما بالإغلاق الذي تفرضه حالة الطوارئ التي تشهدها فلسطين للحد من انتشار فيروس (كورونا)، وأغلقت 12 كوفي شوب ومقهى في طولكرم .