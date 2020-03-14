إسرائيل تتخذ خطوات احترازية جديدة لمنع تفشي فيروس (كورونا)





ومن بين الإجراءات، إغلاق رياض الأطفال، الحظر على تجمهر أكثر من عشرة أشخاص في مكان واحد، تشجيع العمل من المنازل، الحفاظ على مسافة مترين بين الأشخاص، إغلاق الملاهي والمطاعم والمقاهي المواصلات العامة تعمل كالمعتاد والمتاجر لبيع الأغذية ستكون مفتوحة، وهناك مؤن كافية للمواطنين.



وارتفع عدد مصابي (كورونا) في إسرائيل إلى 178، كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أن حالة اثنين منهم خطيرة و11 متوسطة والآخرين طفيفة، مضيفة أن أكثر من 55 ألف إسرائيلي، قيد الحجر الصحي المنزلي حاليًا.



ويستمر النقاش بين ممثلين عن الوزارات المختلفة في إسرائيل لدراسة الإجراءات الاحترازية الإضافية التي من المنوي اتخاذها، بهدف احتواء فيروس (كورونا) ومنها تقليص النشاطات في المرافق الاقتصادية.



رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو مساء اليوم، عن اتخاذ عدة خطوات احترازية في مسعى لمنع تفشي فيروس (كورونا).