إسرائيل تسمح بدخول الإسمنت لغزة بدءاً من الاثنين

قررت إسرائيل، اليوم السبت، السماح بدخول الإسمنت لقطاع غزة عبر (معبر كرم أبو سالم)، وذلك بدءاً من يوم بعد غدٍ الاثنين.





وقال مصدر خاص في تصريح وصل "دنيا الوطن": إن اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود أبلغت شركات القطاع الخاص بغزة، بقرار الحكومة الإسرائيلية بالسماح بدخول الاسمنت لقطاع غزة عبر معبر كرم أبوسالم، وذلك ابتداءً من يوم الاثنين القادم.

رام الله - دنيا الوطن