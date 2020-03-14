شؤون فلسطينية

هيئة التقاعد تُصدر قراراً بشأن قسم استقبال المراجعين

هيئة التقاعد تُصدر قراراً بشأن قسم استقبال المراجعين
هيئة التقاعد الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت هيئة التقاعد الفلسطينية، إغلاق قسم استقبال المراجعين خلال خطة الطوارئ، مطالبة المراجعين بعدم الحضور لمقرات الهيئة، حرصاً على الظروف الصحية الخاصة بكبار السن وذوي الأمراض المزمنة.

وقالت الهيئة في بيان صدر عنها، مساء اليوم السبت، "في حالة الضرورة يمكن إرسال أية طلبات من خلال البريد الإلكتروني للهيئة ([email protected])، أو الاتصال بالأرقام التالية التي وضعت خصيصاً للاجابة عن كافة الاستفسارات وهي: من رام الله  (022966045، 022954626، 022975181)، ومن الخليل (022293909)، ومن غزة (082829067)، و مركز خدمات الجمهور (0594555592)"، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأكدت الهيئة استمرار صرف الحقوق التقاعدية كاملة كما هي دون تغيير؛ لحين انتهاء خطة الطوارئ، ومتابعة كافة بيانات الهيئة من خلال موقعها الإلكتروني www.ppag.ps، مشيرة إلى أن دوام مختلف دوائر الهيئة، ستستمر كالمعتاد.

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