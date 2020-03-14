الأسد يقرر تأجيل الانتخابات البرلمانية لمايو المقبل بسبب فيروس (كورونا)

قررت سوريا اليوم السبت، تأجيل الانتخابات البرلمانية من 13 نيسان/إبريل إلى 20 آيار/مايو كخطوة احترازية للتصدي لفيروس (كورونا)، كما نقل بيان أصدره مكتب الرئيس بشار الأسد.



وقالت سوريا: إنه لا يوجد لديها حالات إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا)، ولكنها تتخذ إجراءات وقائية مثل إغلاق المدارس والمحافل العامة مع متابعتها للفيروس، كما نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا).



وكان الأسد أصدر في الثالث من الشهر الجاري، المرسوم رقم 76 لعام 2020 القاضي بتحديد يوم الاثنين الموافق لـ13-4-2020 موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث.





رام الله - دنيا الوطن