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إطلاق 33 صاروخاً في الهجوم على قاعدة التاجي بالعراق

إطلاق 33 صاروخاً في الهجوم على قاعدة التاجي بالعراق
قاعدة التاجي - جنود أمريكيون
رام الله - دنيا الوطن
قال الجيش العراقي اليوم السبت، إن 33 صاروخَ كاتيوشا أُطلقت على قاعدة التاجي العسكرية إلى الشمال من بغداد، حيث توجد قوات للتحالف بقيادة الولايات المتحدة.

وأضاف: أن الهجوم أدى إلى إصابة عدد من منتسبي الدفاع الجوي وإن حالتهم حرجة جدا، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

وقال الجيش: إن قواته عثرت على "سبع منصات تم إطلاق الصواريخ منها في منطقة أبو عظام قرب التاجي شمالي العاصمة بغداد، ووجدت فيها 24 صاروخاً جاهزاً لإطلاق، حيث عملت على إبطال مفعولها"، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

وأضاف الجيش: أن القوات الأمريكية أو القوات الأجنبية الأخرى يجب ألا تستخدم الهجوم ذريعة للقيام بعمل عسكري دون موافقة العراق. وطالب جميع القوات الأجنبية بسرعة الانسحاب وفق قرار البرلمان.

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