دولي

بعد ارتفاع عدد الوفيات.. فرنسا ترفع مستوى انتشار وباء (كورونا) للدرجة الثالثة

بعد ارتفاع عدد الوفيات.. فرنسا ترفع مستوى انتشار وباء (كورونا) للدرجة الثالثة
وباء كورونا - فرنسا
رام الله - دنيا الوطن
رفعت فرنسا ترفع مستوى انتشار وباء فيروس (كورونا) للدرجة الثالثة، وذلك بعد ارتفاع عدد الوفيات اليوم إلى 91.

قررت فرنسا اليوم السبت، إغلاق المقاهي والمطاعم والملاهي والمحال التجارية غير الضرورية، بدءاً من هذه الليلة لمواجهة فيروس (كورونا) المستجد.

يأتي ذلك في وقت ارتفع فيه عدد المصابين بفيروس (كورونا) في فرنسا، إلى 4500 شخص، فيما بلغ عدد الوفيات 91، كما نقل موقع قناة (فرانس 24).

وأكدت وزارة الصحة الفرنسية، أن 98% من المصابين بفيروس (كورونا) في البلاد، يتماثلون للشفاء.

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