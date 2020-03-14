محافظ سلفيت يُصدر تعليمات جديدة لمواجهة فيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأصدر محافظ سلفيت، اللواء د.عبد الله كميل، اليوم، رزمة من التعليمات الاحترازية الجديدة، بسبب فيروس (كورونا) بالمحافظة.وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه يتوجب على كافة المحال التجارية (محلات السوبر ماركت، المخابز، الملاحم، المطاعم، محلات بيع الخضار)، الالتزام بتطبيق شروط الصحة والسلامة العامة، والإجراءات الوقائية، والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة والالتزام بما يلي:1- التنظيف والتعقيم المستمر للمباني وأسطح العمل والمعدات والأدوات المستخدمة.2- إلزام العاملين بالحفاظ على النظافة الشخصية، وغسل الأيدي وتعقيمها باستمرار، كذلك ارتداء لباس نظيف ومناسب للعمل، وارتداء الكمامات، والقفازات، وأغطيه للرأس.3- توفير معقمات الأيدي لاستخدام العاملين والزبائن.4- إلزام الزبائن بارتداء القفازات في المحال التجارية، ومحال الخضار والفواكه.5- ضرورة تعقيم البضائع القادمة من خارج المحافظة، قبل إدخالها للمحال التجارية، والعمل على تعقيمها بشكل يومي.6- الالتزام بإشهار الأسعار، وعدم التلاعب بها أو احتكار السلع، وكل من يخالف، سيتعرض للمساءلة القانونية.وأكد المحافظ كميل، أن عدم الالتزام بهذه التعليمات، سيؤدي إلى إغلاق المحل فوراً.