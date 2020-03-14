شؤون فلسطينية

محافظ سلفيت يُصدر تعليمات جديدة لمواجهة فيروس (كورونا)

محافظ سلفيت يُصدر تعليمات جديدة لمواجهة فيروس (كورونا)
سلفيت - توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر محافظ سلفيت، اللواء د.عبد الله كميل، اليوم، رزمة من التعليمات الاحترازية الجديدة، بسبب فيروس (كورونا) بالمحافظة.

وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه يتوجب على كافة المحال التجارية (محلات السوبر ماركت، المخابز، الملاحم، المطاعم، محلات بيع الخضار)، الالتزام بتطبيق شروط الصحة والسلامة العامة، والإجراءات الوقائية، والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة والالتزام بما يلي:

1- التنظيف والتعقيم المستمر للمباني وأسطح العمل والمعدات والأدوات المستخدمة.

2- إلزام العاملين بالحفاظ على النظافة الشخصية، وغسل الأيدي وتعقيمها باستمرار، كذلك ارتداء لباس نظيف ومناسب للعمل، وارتداء الكمامات، والقفازات، وأغطيه للرأس.

3- توفير معقمات الأيدي لاستخدام العاملين والزبائن.
 
4- إلزام الزبائن بارتداء القفازات في المحال التجارية، ومحال الخضار والفواكه.

5- ضرورة تعقيم البضائع القادمة من خارج المحافظة، قبل إدخالها للمحال التجارية، والعمل على تعقيمها بشكل يومي.

6- الالتزام بإشهار الأسعار، وعدم التلاعب بها أو احتكار السلع، وكل من يخالف، سيتعرض للمساءلة القانونية.

وأكد المحافظ كميل، أن عدم الالتزام بهذه التعليمات، سيؤدي إلى إغلاق المحل فوراً.

أخبار ذات صلة

إسرائيل تسمح بدخول الإسمنت لغزة بدءاً من الاثنين

إسرائيل تسمح بدخول الإسمنت لغزة بدءاً من الاثنين

هيئة التقاعد تُصدر قراراً بشأن قسم استقبال المراجعين

هيئة التقاعد تُصدر قراراً بشأن قسم استقبال المراجعين

حريق بمولد كهربائي لمول تجاري وسط غزة

حريق بمولد كهربائي لمول تجاري وسط غزة

اشتية: الحكومة لن تتردد باتخاذ أي قرارات أو إجراءات تضمن السلامة لشعبنا

اشتية: الحكومة لن تتردد باتخاذ أي قرارات أو إجراءات تضمن السلامة لشعبنا

إغلاق صالة التسجيل.. (الداخلية) بغزة تُصدر تنويهاً &#34;مهما&#34; بشأن معبر رفح

إغلاق صالة التسجيل.. (الداخلية) بغزة تُصدر تنويهاً "مهما" بشأن معبر رفح

اختيار مُعلمة من غزة ضمن الشخصيات المؤثرة على مستوى فلسطين

اختيار مُعلمة من غزة ضمن الشخصيات المؤثرة على مستوى فلسطين

&#34;التنمية&#34; تُباشر بتوزيع المواد الغذائية للعائلات المحجورة في بيت لحم

"التنمية" تُباشر بتوزيع المواد الغذائية للعائلات المحجورة في بيت لحم

لجنة المتابعة الحكومية تُعلن إغلاق معابر قطاع غزة بكلا الاتجاهين

لجنة المتابعة الحكومية تُعلن إغلاق معابر قطاع غزة بكلا الاتجاهين

التعليقات

الدنيا حكايات

المنافقون الجدد

المنافقون الجدد

شؤون فلسطينية

إسرائيل تسمح بدخول الإسمنت لغزة بدءاً من الاثنين

إسرائيل تسمح بدخول الإسمنت لغزة بدءاً من الاثنين

هيئة التقاعد تُصدر قراراً بشأن قسم استقبال المراجعين

هيئة التقاعد تُصدر قراراً بشأن قسم استقبال المراجعين

محافظ سلفيت يُصدر تعليمات جديدة لمواجهة فيروس (كورونا)

محافظ سلفيت يُصدر تعليمات جديدة لمواجهة فيروس (كورونا)

إغلاق صالة التسجيل.. (الداخلية) بغزة تُصدر تنويهاً &#34;مهما&#34; بشأن معبر رفح

إغلاق صالة التسجيل.. (الداخلية) بغزة تُصدر تنويهاً "مهما" بشأن معبر رفح

اختيار مُعلمة من غزة ضمن الشخصيات المؤثرة على مستوى فلسطين

اختيار مُعلمة من غزة ضمن الشخصيات المؤثرة على مستوى فلسطين

&#34;التنمية&#34; تُباشر بتوزيع المواد الغذائية للعائلات المحجورة في بيت لحم

"التنمية" تُباشر بتوزيع المواد الغذائية للعائلات المحجورة في بيت لحم

مصرع طفل (عام ونصف) بحادث دهس ببلدة سعير بالخليل

مصرع طفل (عام ونصف) بحادث دهس ببلدة سعير بالخليل

الجامعة العربية الأمريكية تستكمل إجراءات التعليم الإلكتروني

الجامعة العربية الأمريكية تستكمل إجراءات التعليم الإلكتروني

منوعات

بعد خضوعه لعملية ثانية في المريء.. أحمد فهمي: خرجت بسلام

بعد خضوعه لعملية ثانية في المريء.. أحمد فهمي: خرجت بسلام

تامر حسني يوضح حقيقة خضوعه لعملية جراحية

تامر حسني يوضح حقيقة خضوعه لعملية جراحية

هجوم عنيف على محمد رمضان بسبب سلسلة ذهبية

هجوم عنيف على محمد رمضان بسبب سلسلة ذهبية

كيم كارداشيان عن &#34;كورونا&#34;: أستخدم مناديل مضادة للبكتيريا

كيم كارداشيان عن "كورونا": أستخدم مناديل مضادة للبكتيريا

أوّل صورة لتوم هانكس وزوجته من الحجر الصحيّ ورسالة لجمهوره

أوّل صورة لتوم هانكس وزوجته من الحجر الصحيّ ورسالة لجمهوره

&#34;كمامة&#34; أحلام مرصعة بالألماس.. والجمهور يسخر منها

"كمامة" أحلام مرصعة بالألماس.. والجمهور يسخر منها

هل صدقت تنبؤات ميشال حايك عن الـ 2020؟

هل صدقت تنبؤات ميشال حايك عن الـ 2020؟

بعدما فقدت جدتها بسبب كورونا نجمة شهيرة تتحدى المرض

بعدما فقدت جدتها بسبب كورونا نجمة شهيرة تتحدى المرض

بعد الكشف عن علاقتهما العاطفية.. صورة مُسرّبة لياسمين صبري وأبو هشيمة

بعد الكشف عن علاقتهما العاطفية.. صورة مُسرّبة لياسمين صبري وأبو هشيمة

شاهد: هيفاء وهبي وياسمين صبري بنفس الفستان مع أحمد أبو هشيمة

شاهد: هيفاء وهبي وياسمين صبري بنفس الفستان مع أحمد أبو هشيمة

عربي

الأسد يقرر تأجيل الانتخابات البرلمانية لمايو المقبل بسبب فيروس (كورونا)

الأسد يقرر تأجيل الانتخابات البرلمانية لمايو المقبل بسبب فيروس (كورونا)

إطلاق 33 صاروخاً في الهجوم على قاعدة التاجي بالعراق

إطلاق 33 صاروخاً في الهجوم على قاعدة التاجي بالعراق

السعودية تقرر تعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين

السعودية تقرر تعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين

27 مليار دولار لاحتواء تداعيات فيروس (كورونا) في الإمارات

27 مليار دولار لاحتواء تداعيات فيروس (كورونا) في الإمارات