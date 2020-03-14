السعودية تقرر تعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين

قررت الحكومة السعودية اليوم السبت، تعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم الأحد في إطار جهودها للسيطرة على انتشار فيروس (كورونا).



وقالت وكالة الأنباء السعودية يوم السبت نقلا عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، أنه سيتم اعتبار تلك الفترة إجازة رسمية استثنائية للمواطنين والمقيمين الذين لم يتمكنوا من العودة بسبب تعليق الرحلات، أو تم تطبيق الحجر الصحي عليهم بعد عودتهم إلى المملكة، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.





وسجلت المملكة العربية السعودية، حتى هذه اللحظة، 86 إصابة بفيروس (كورونا).





رام الله - دنيا الوطن