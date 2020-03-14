27 مليار دولار لاحتواء تداعيات فيروس (كورونا) في الإمارات



وقالت الوزارة في بيان بثته وكالة الأنباء الإماراتية: إن الحالات التي تماثلت للشفاء تعود لشخصين من دولة الإمارات وشخص من الهند، وبذلك تكون عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في الإمارات 23 حالة.





وأوضحت أن التعامل مع الحالات المصابة بـ (كورونا) تم وفق أعلى المعايير الصحية المعمول بها حيث يتم وضع المصابين تحت الملاحظة والرعاية الطبية التي تتوافق ومعايير منظمة الصحة العالمية ومتابعة حالتهم عن كثب حتى تعافيهم التام من المرض.



رام الله - دنيا الوطنأعلن مصرف الإمارات المركزي يوم السبت، عن خطة دعم اقتصادي شاملة بقيمة 100 مليار درهم (27 مليار دولار) لاحتواء تداعيات فيروس (كورونا).وقال المصرف المركزي في بيان: إنه أصدر أيضا لوائح وتعليمات جديدة لدعم الشركات والزبائن المتعاملين بالتجزئة والذين تضرروا بسبب انتشار (كورونا).وأصيب 85 شخصا حتى دولة الإمارات العربية المتحدة، بفيروس (كورونا) حتى اللحظة، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية شفاء ثلاث حالات جديدة لمصابين بفيروس (كورونا) الجديد وتعافيها التام بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى.