ارتفاع عدد وفيات فيروس (كورونا) في إيطاليا إلى 1441 حالة

ارتفع عدد وفيات فيروس (كورونا) في إيطاليا، إلى 1441 حالة يوم السبت، بنسبة 14%، بعد أن كان 1266 في اليوم السابق.



وقالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا: إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة في إيطاليا ارتفع إلى 21157 بعدما سجل 17660، فيما لا تزال إيطاليا هي الدولة الأكثر تضررا بفيروس (كورونا) في أوروبا وثاني أكثر البلاد تأثرا به في العالم بعد الصين حيث ظهر أول مرة، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



وأوضحت الوكالة أن عدد المصابين الذين تعافوا من المرض بلغ 1966 بعد أن كان 1439 يوم السبت.



كما ارتفع عدد المصابين المحتجزين في وحدات العناية المركزة من 1328 إلى 1518 حالة.





رام الله - دنيا الوطن