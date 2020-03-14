حريق بمولد كهربائي لمول تجاري وسط غزة

اندلع حريق في مولد كهربائي، تابع لمول تجاري وسط مدينة غزة، وذلك نتيجة تماس كهربائي، وفق ما أورد الناطق باسم جهاز الدفاع المدني بغزة، رائد الدهشان.





وقال الدهشان، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن حريقاً طفيفاً اندلع في المولد الكهربائي الخاص بمول تجاري وسط مدينة غزة، مشيراً إلى أن الحريق ناتج عن تماس كهربائي.





وأضاف الدهشان: "الحريق كان طفيفاً، وتم إطفاؤه سريعاً نتيجة لاتباع المول التجاري كافة الإجراءات الوقائية الخاصة بالحرائق في المكان"، لافتاً إلى أن طواقم الدفاع المدني، وصلت للمكان، ووجدت أن العمال قد أطفؤوا الحريق.





خاص دنيا الوطن