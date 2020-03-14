وزير الصحة الفرنسي: هذه الأدوية قد تزيد حالة مصابي (كورونا) سوءاً

كورونا تعقيم - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

حذر وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، اليوم السبت، من استخدام الأدوية المضادة للالتهاب، إذا ظهرت عليهم أعراض تشبه الإصابة بفيروس (كورونا) لأن هذه الأدوية قد تزيد حالتهم سوءاً.



وقال الوزير في تغريدة له عبر (تويتر): إن "تناول الأدوية المضادة للالتهاب (ايبوبروفين وكورتيزون..) قد يكون ضمن عوامل تفاقم العدوى، إذا كنت مصاباً بارتفاع في درجة الحرارة فعليك أن تأخذ (باراسيتامول)"، كما نقل موقع راديو (مونت كارلو).



وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أعلن يوم الخميس الماضي، عن إغلاق المدارس، ودعا الناس إلى تجنب الاختلاط عن قرب خشية نشر الفيروس الذي أودى بحياة 79 شخصاً في فرنسا وأصاب أكثر من 3600 حالة.