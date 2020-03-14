اشتية: الحكومة لن تتردد باتخاذ أي قرارات أو إجراءات تضمن السلامة لشعبنا





جاء ذلك، في كلمة له مساء اليوم، في جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، لنقاش الموازنة، ووضع الخطط الاقتصادية للتعامل مع حالة الطوارئ، التي أعلنها الرئيس محمود عباس؛ لمواجهة فيروس (كورونا).



وقال: "مضى أسبوع على إجراءاتنا، التي كانت في وقتها، وحصرت الإصابات، ومنعت انتشار الفيروس، ونعمل ما نستطيع لمساعدة الفقراء، والوصول لهم في هذا الظرف الصعب".



ودعا اشتية المواطنين لإقامة الصلاة في بيوتهم، وتوخي الحيطة والحذر، لافتاً إلى أنه لا يوجد أي نقص في المواد الغذائية بأسواقنا، و"نتابع الأمر يومياً".



وأضاف: "شكراً لكل أهل فلسطين على تفهمهم وتعاونهم من أجل مواجهة الوباء، والشكر لكل الطواقم التي تعمل ليلاً ونهاراً لحماية أبناء شعبنا.





رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، مساء اليوم السبت: إن الحكومة الفلسطينية، لن تتردد باتخاذ أي قرارات أو إجراءات تضمن السلامة لشعبنا.