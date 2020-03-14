إغلاق صالة التسجيل.. "الداخلية" بغزة تصدر تنويهاً "مهما" بشأن معبر رفح

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم السبت، تنويهاً مهماً بشأن معبر رفح البري.



وقالت في التنويه الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "ننوّه للجمهور الكريم بأن معبر رفح البري مغلق بشكل كامل باستثناء بعض الحالات المرضية الطارئة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس (كورونا)".



وتابعت: "بناء على ذلك سيتم إغلاق صالة التسجيل للسفر في مجمع أبو خضرة حتى إشعار آخر".



من جهته، قال اللواء توفيق أبو نعيم، وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني خلال مؤتمر صحفي: إنه تقرر إغلاق معابر قطاع غزة بشكل كامل في كلا الاتجاهين، إلا في الحالات الطارئة جداً، والتي يتم دراستها بشكل منفرد، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس (كورونا).