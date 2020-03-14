إغلاق صالة التسجيل.. "الداخلية" بغزة تصدر تنويهاً "مهما" بشأن معبر رفح
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم السبت، تنويهاً مهماً بشأن معبر رفح البري.
وقالت في التنويه الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "ننوّه للجمهور الكريم بأن معبر رفح البري مغلق بشكل كامل باستثناء بعض الحالات المرضية الطارئة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس (كورونا)".
وتابعت: "بناء على ذلك سيتم إغلاق صالة التسجيل للسفر في مجمع أبو خضرة حتى إشعار آخر".
من جهته، قال اللواء توفيق أبو نعيم، وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني خلال مؤتمر صحفي: إنه تقرر إغلاق معابر قطاع غزة بشكل كامل في كلا الاتجاهين، إلا في الحالات الطارئة جداً، والتي يتم دراستها بشكل منفرد، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس (كورونا).
أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم السبت، تنويهاً مهماً بشأن معبر رفح البري.
وقالت في التنويه الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "ننوّه للجمهور الكريم بأن معبر رفح البري مغلق بشكل كامل باستثناء بعض الحالات المرضية الطارئة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس (كورونا)".
وتابعت: "بناء على ذلك سيتم إغلاق صالة التسجيل للسفر في مجمع أبو خضرة حتى إشعار آخر".
من جهته، قال اللواء توفيق أبو نعيم، وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني خلال مؤتمر صحفي: إنه تقرر إغلاق معابر قطاع غزة بشكل كامل في كلا الاتجاهين، إلا في الحالات الطارئة جداً، والتي يتم دراستها بشكل منفرد، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس (كورونا).
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