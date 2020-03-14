اختيار مُعلمة من غزة ضمن الشخصيات المؤثرة على مستوى فلسطين





كما تقدم (OWSD) التدريب البحثي والتطوير الوظيفي، وفرص التواصل للعلماء من النساء في جميع أنحاء العالم النامي في مراحل مختلفة من حياتهم المهنية.







رام الله - دنيا الوطناختارت منظمة المرأة في العلوم للعالم النامي (OWSD) المعلمة الدكتورة، وفاء إبراهيم عطية حماد النجار، ضمن الشخصيات المؤثرة على مستوى فلسطين، وذلك لأعمالها ومبادراتها وأبحاثها التربوية واللغوية.وقالت حماد في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن": إنها تشعر بالفخر لاختيارها ضمن العالمات والشخصيات المؤثرة على مستوى فلسطين، حيث تمكنت رغم الحصار الإسرائيلي المشدد على القطاع، وضعف الإمكانيات المتوفرة بالمقارنة مع الدول الأخرى لاسيما المتطورة منها، من تحقيق إنجاز جديد، يضاف لسجل النساء الفلسطينيات في فلسطين بشكل عام، وفي قطاع غزة على وجه الخصوص.وأضافت: أن اختيارها يأتي تتويجاً لجهودها في دعم وتطوير العملية التطويرية في فلسطين والارتقاء بمستوى الطالبات الفلسطينيات، خاصة في قطاع غزة في مادة اللغة الإنجليزية، موضحة، أن جهودها آتت أكلها، حيث استطاعت من خلالها أن تعطي صورة مشرقة للمرأة الفلسطينية، وتحديداً النساء في قطاع غزة، واللواتي يعملن بجهد مضاعف في ظل الحصار الإسرائيلي المشدد على قطاع غزة.وكانت حماد، قد حصلت على درجتي الماجستير والدكتوراة في مجال اللغويات من الجامعات الماليزية، كما حصلت على درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية من جامعة الأقصى بغزة، وهي تعمل معلمة في تخصص اللغة الانجليزية في وزارة التربية والتعليم، كما نشرت العديد من الأبحاث في مجلات علمية مرموقة، وقدمت العديد من المبادرات المحلية والدولية، لاسيما في مجال تطوير تدريس اللغة الإنجليزية.يشار إلى أن منظمة (OWSD) تمثل منتدى دولي لتوحيد العالمات البارزات من العالم النامي، والمتقدم، بهدف تعزيز دورهن في عملية التنمية وتعزيز تمثيلهن في القيادة العلمية والتكنولوجية، ومقرها إيطاليا (OWSD) تأسست في عام 1987 ومقرها في مكاتب الأكاديمية العالمية للعلوم (TWAS)، في تريست، إيطاليا، وهي واحدة من برامج (يونسكو).