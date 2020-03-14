ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) في إسرائيل واقتراب فرض حالة الطوارئ

فحص كورونا - أرشيف

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم السبت، ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) في إسرائيل، إلى 178 إصابة.



يأتي ذلك، في الوقت الذي أصدر فيه وزير الجيش الإسرائيلي، نفتالي بينت، تعليماتٍ بالاستعداد لفرض حالة الطوارئ في سبيل مواجهة فيروس (كورونا) المستجد، كما نقلت قناة (سكاي نيوز) عربية.



ووفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن النقاش بين ممثلين عن الوزارات المختلفة في إسرائيل، مستمر، لدراسة الإجراءات الاحترازية الإضافية، التي من المنوي اتخاذها، بهدف احتواء فيروس (كورونا) ومنها تقليص النشاطات في المرافق الاقتصادية.