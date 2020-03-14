"التنمية" تباشر بتوزيع المواد الغذائية للعائلات المحجورة في بيت لحم

















رام الله - دنيا الوطنباشرت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة بيت لحم اليوم السبت، وبالتعاون مع الشركاء، بتوفير الوجبات والمواد الغذائية وتوزيعها وايصالها للمواطنين والمؤسسات داخل المناطق المحجورة في محافظة بيت لحم، استجابة لخطة الطوارىء ومواكبة الاوضاع والاحتياجات في المحافظة.وقال مدير مديرية التنمية الاجتماعية في بيت لحم بدران بدير، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "نحن في مديرية التنمية نواصل العمل ليل نهار وطيلة أيام الأسبوع وعبر لجنة الطوارىء في المحافظة على رصد الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لدعم الأسر الفقيرة والمؤسسات الايوائية."وأضاف "اليوم قمنا بتوزيع المواد الغذائية ووجبات الطعام للعائلات قيد الحجر المنزلي في محافظة بيت لحم للتخفيف عنهم ودعم صمودهم، وأن وزارة التنمية وانطلاقا من واجبها ومسؤوليتها الوطنية والأخلاقية تجاه كافة المواطنين تعمل على توفير المستلزمات الغذائية ومواد التعقيم للعائلات والأسر في مناطق الحجر للحفاظ على سلامتها وغيرها من العائلات والحد من انتشار فيروس "كورونا".وفي سياق ذاته تقدمت مجموعة (امشي تعرف على بلدك) لمركز دار الأمل للملاحظة والرعاية الاجتماعية للأحداث، وضمن مساهمتها بهذه الظروف الصعبة والحساسة بتبرع للمركز شمل مواد تنظيف وتعقيم ومواد غذائية.وأكدت المجموعة على ان الظروف الراهنة تستدعي أكثر من ذلك، وأن هذا التبرع يأتي لتضامن ومساعدة الحكومة في ظل حالة الطوارىء التي تعيشها فلسطين بسبب فيروس كورونا، ومساهمة من المجموعة في ظل هذا الظرف الصعب والحساس والذي يستدعي التضامن والتطوع والمبادرة.