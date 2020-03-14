دولي

ترامب: أجريت فحص فيروس (كورونا) الليلة الماضية وأنتظر النتيجة

ترامب: أجريت فحص فيروس (كورونا) الليلة الماضية وأنتظر النتيجة
دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: إنه أجرى الفحص الخاص بفيروس (كورونا)، قائلاً: "أجريت فحص فيروس (كورونا) الليلة الماضية وأنتظر النتيجة".

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي، السبت: "نحضر أنفسنا لأسوأ السيناريوهات فيما يتعلق بالفيروس، ولدينا 50 حالة وفاة بسببه".

وتابع: "فريق مكافحة فيروس (كورونا) يعمل بأقصى طاقته لدحره، ونستعمل قوة الحكومة الفيدرالية لهزيمة فيروس (كورونا)، وخصصنا نحو أربعة مليارات دولار لمواجهة الفيروس".

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