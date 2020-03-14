مصرع طفل (عام ونصف) بحادث دهس ببلدة سعير بالخليل

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

لقي طفل (عام ونصف) اليوم مصرعه إثر حادث دهس تعرض له في بلدة سعير شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية.



وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات بأن الطفل قد أدخل إلى المستشفى الأهلي مصاباً بجراح بالغة الخطورة نتيجة تعرضه لحادث دهس، إلا أنه فارق الحياة متأثراً بجراحه الخطيرة.



وأضاف ارزيقات: بأن الطفل تعرض للدهس من قبل أحد أقربائه أثناء الرجوع بالمركبة للخلف بساحة منزله ببلدة سعير.



وأكد إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.