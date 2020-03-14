ملحم: لا إصابات جديدة بـ (كورونا) و180 عينة بالفحص المخبري

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رام الله - دنيا الوطن

قال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إنه لم تسجل إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين، ليستقر عدد الاصابات عند 38 جميعها في بيت لحم، باستثناء واحدة في طولكرم.



وأكد ملحم، خلال مؤتمر صحفي، عقده في مدينة رام الله مساء اليوم السبت، للوقوف على آخر مستجدات فيروس كورونا (كوفيد -19)، إن هناك 180 عينة قيد الفحص المخبري، وسيعلن عن نتائجها فور الانتهاء منها.



وشدد الناطق باسم الحكومة على أنه لا نقص في المواد الغذائية في كافة محافظات الوطن، داعياً المواطنين إلى عدم القلق وعدم الاقبال الشديد على شراء هذه المواد.